Osmaniye Valisi Yılmaz: "FETÖ'cüler bu memleketi sahipsiz sandı"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cülerin memleketi sahipsiz sandığını söyleyerek, "Sizin gibi kahramanların olabileceğini düşünmediler" dedi.

Osmaniye Valiliğinin ev sahipliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kent protokolü şehit aileleri ve gaziler adına onur yemeği düzenlendi. Program İl Müftüsü Ali Çakmak Kur'anı Kerim okunması ile başladı.

Vali Yılmaz, “O gün vatan için öyle bir mücadele verdiniz ki alçakça sahnelenmek istenen oyunu sizler bozdunuz. Allah sizlerden razı olsun. FETÖ'cü alçaklar bu vatanı sahipsiz sandılar, bu vatanı teslim alabileceklerini sandılar. Sizin gibi kahramanlar olduğunu düşünemediler, böyle kahramanların çıkacağını akıllarına getiremediler. Hamdolsun sizler o gün vatana sahip çıktınız. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Gerçek bir kahramanlık destanı yazdınız. O gece hepimiz buna şahit olduk. Ülkemiz, vatanımız, milletimiz çok büyük bir tehlikeden şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde, o haince kalkışmadan, o kötü senaryodan kurtarılmış oldu. Ebediyete intikal eden 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, Allah mekanlarını cennet eylesin. Ruhları şad olsun. Her zaman gurur duyduğumuz siz gazilerimizle bugün bir arada olmaktan çok mutluyum. Bir kardeşiniz olarak her zaman şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum" diye konuştu.

Onur yemeğine, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Metin Arslanbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun ile 15 Temmuz şehit aileleri ile gaziler katıldı.

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