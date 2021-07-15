Osmaniye´de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangın (2)

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YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT EDİYOR

Osmaniye'de rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını Doktorlar Sitesi'nin istinat duvarına kadar ulaştı. İtfaiye ekiplerinin site içerisinden müdahale ettiği alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 5'er katlı 5 binadan oluşan sitede oluşan binalarda oturanlar ise tedbir amaçlı tahliye edildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrnahim EMÜL

2021-07-15 15:20:39



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