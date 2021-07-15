Osmaniye’de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor Yangının boşaltılan evlere ulaşmaması için helikopterler evlere yakın bölgelere havadan su takviyesi yapıyor

Osmaniye’de yerleşim yerine yakın olan ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının boşaltılan evlere ulaşmaması için helikopterler evlere yakın bölgelere havadan su takviyesi yaparken, karadan da onlarca ekip alevlere müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıkevler Mahallesi'nde Osmaniye Devlet Hastanesi'nin yakınında ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın evlere kadar ulaştı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerde tahliye işlemi başlatıldı. Karadan onlarca ekibin ve polis TOMA’sının müdahale ettiği yangına havadan da helikopterler destek verirken, birçok itfaiye eri ve vatandaş dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Öte yandan, olay yerine gelen Vali Erdinç Yılmaz da yangınla ilgili bilgi aldı.

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