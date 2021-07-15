Osmaniye´de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangın (4)

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GÖZALTI SAYISI 4 OLDU

Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 4'e yükseldi. Emniyete götürülen şüphelilerin, serada çalışan işçi olduğu ve yaktıkları ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu yangının çıktığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrnahim EMÜL

2021-07-15 17:25:21



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