Osmaniye´de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangın (5)

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SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Osmaniye´de yerleşim alanlarına yakın bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı. Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yangının tamamen kontrol altına alındığını ekiplerini bölgede soğutma çalışması yaptığını söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrnahim EMÜL

2021-07-15 18:53:36



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