Osmaniye'de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangını (6)



YANGININ SEBEBİ; SPİRAL MAKİNESİNDEN ÇIKAN KIVILCIM

Osmaniye'de çıkan orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeni belli oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin ormanlık alana yakın bölgede sera söküm çalışması yaptığı sırada demir profilleri spiral makinesiyle keserken çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan işçilerin ilk önce yangına kendilerinin müdahale ettiği ancak kontrolden çıkınca itfaiye ekiplerine haber verdikleri öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan işçiler savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, haklarında adli ve idari işlemin yürütüleceği bildirildi.İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-07-15 20:17:10



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