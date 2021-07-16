Eve giren hırsızı kadının yardım çığlığı yakalattı

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Osmaniye’de evine giren hırsızı fark eden bir kadının yardım çığlığını duyan mahalle bekçileri, hırsızı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi’nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri gece saatlerinde kadın çığlığı duydu. Yardım çığlığının geldiği eve doğru hareket eden ekipler, hırsızlık amacıyla kadının evine giren şahsı yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde S.D.C. (20) olduğu tespit edilen şahıs olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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