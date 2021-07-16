Çalıntı motosikletle su sayacı çalan zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’de çalıntı motosikletle suyu sayacı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fakıuşağı Mahallesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan şahıs kısa süreli kovalamaca sonunda yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın A.D. (26) olduğunu tespit eden ekipler, motosikletinde çalıntı olduğunu belirledi. Yanında bulunan 5 adet su sayacını çaldığı belirlenen şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.