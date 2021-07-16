Motosiklet ve su sayacı çalan şüpheli yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de apartman dairelerinin su sayaçlarını çalan A.D. (26), çaldığı motosikletle birlikte kovalamaca sonucu yakalandı.
Fakıuşağı Mahallesi'nde görevli bekçiler, şüphelendikleri bir motosikletliyi durdurmak istedi. `Dur´ ihtarına uymayan sürücü, yaşanan kısa süreli kovalamacayla yakalandı. Sürücü A.D.'nin kullandığı motosiklet ile yanındaki poşette bulunan 5 su sayacının çalıntı olduğu belirlendi. Dairelerin su sayaçlarını çaldığı belirlenen A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-07-16 14:26:40
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