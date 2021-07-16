Ev sahibinin fark edip çığlık attığı hırsızlık şüphelini mahalle bekçileri yakaladı 

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de bir eve hırsızlık amacıyla giren S.D.C. (20), kendisini fark eden ev sahibi kadının çığlıklarını duyup gelen mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Kurtuluş Mahallesi'nde gece saatlerinde evine hırsızlık amacıyla giden S.D.C.´yi fark eden kadın, çığlık attı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan mahalle bekçileri, çığlık seslerinin geldiği eve gitti. Ekipler, kaçmaya çalışan S.D.C.´yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D.C. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-07-16 14:43:28



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