Osmaniye’de kamyon tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Canlı hayvan taşıyan tırın dorsesinde bulunan onlarca koyun telef oldu

Osmaniye’de otoyolda seyir halindeki kargo kamyonunun aynı yönde seyir halindeki canlı hayvan taşıyan tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tırın dorsesinde bulunan onlarca koyunda telef oldu.

Kaza, TarsusAdanaGaziantep otoyolu Osmaniye gişeleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 FL 444 plakalı kargo kamyonunun sürücüsü Yusuf Bingöl seyir halindeyken direksiyon başında uykuya daldığı sırada aynı istikamette seyir halinde olan Ergün Y. yönetimdeki 12 AAD 943 plakalı canlı hayvan taşıyan tıra arkadan çarptı. Meydana gelen feci kazada kargo kamyonu sürücüsü Yusuf Bingöl, tır sürücüsü Ergün Y. ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Olay yerinden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Bingöl hayatını kaybederken diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan canlı hayvan taşıyan tırın dorsesinde bulunan yaklaşık 350 koyundan onlarcası da telef oldu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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