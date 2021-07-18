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Yakıt tankeri tıra çarptı, sıfır kilometre araçlar hasar gördü Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yakıt tankerinin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada tır üzerinde bulunan sıfır kilometre 10 araçtan 8’i hasar gördü

İHA

Yakıt tankeri tıra çarptı, sıfır kilometre araçlar hasar gördü Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yakıt tankerinin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada tır üzerinde bulunan sıfır kilometre 10 araçtan 8’i hasar gördü

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yakıt tankerinin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada tır üzerinde bulunan sıfır kilometre 10 araçtan 8’i hasar gördü.
Kaza, dün akşam saatlerinde TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolu Bahçe ilçesi turnikelerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 RB 263 plakalı tanker, seyir halindeyken, aynı yönde giden sürücüsü öğrenilemeyen 41 AEP 623 tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır üzerinde bulunan sıfır kilometre 10 araçtan 8’i hasar gördü. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan tanker sürücüsü Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle kapanan yolda bir süre trafik kontrollü bir şekilde verilirken jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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