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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Farzan Malekzadeh Türkiye’de 'Picasso Teknik Akademi' açıyor

İHA

Dr. Farzan Malekzadeh Türkiye’de 'Picasso Teknik Akademi' açıyor

Dünya'nın bir çok ülkesinde güzellik merkezi olan İran asıllı estetik uzmanı Dr. Farzan Malekzadeh, İstanbul'da güzellik Picasso teknik akademisi hazırlanıyor.
Dünya’nın bir çok ülkesinde güzellik merkezi olan İran asıllı estetik uzmanı Dr. Farzan Malekzadeh, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, İran, Gürcistan, Hollanda, Güney Afrika, İsveç gibi ülkelerde güzellik merkezleri olan Dr. FarzanMalekzadeh'in bir sonraki durağı Türkiye oldu. İran asıllı estetik uzmanı Dr. Farzan Malekzadeh, Türkiye'de akedemi açacak. Türkiye’deki akademi de yeni yöntemleri uygulanarak dünyaya sunulacak.
Kendisini ‘Sanat Uzmanı’ olarak tanımlayan Malekzadeh, “İran’da dünyaya geldim ama benim için bir dünya vatandaşı diyebilirsiniz. Bugüne kadar birkaç kıtada onlarca ülkede bulundum, uluslararası saygın kurumlarda eğitim aldım. Mükemmeliyetçi bir yapım ve öğrenmeye karşı inanılmaz bir merakım var. Bu yüzden sadece tıp alanıyla sınırlı kalmadan spordan müziğe, sinemadan modaya birçok konuyla ilgiliyim. Müzikle ilgili çalışmalar ve oyunculuk yaptım. Aslında güzel sanatlar ve tasarım beni cezbediyor diyebiliriz” dedi.
"İstanbul dünyanın merkezi"
İstanbul’un dünyanın merkezi olduğunu söyleyen Malekzadeh, “Babam her zaman, dünya tek bir ülke olsa ana merkezinin İstanbul olduğunu söyler. Herhalde bu beni etkiledi. Ancak yurtdışıyla bağlarım da kopmadı. 7 ülkede uluslararası merkezlerim var. bunlar Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, İran, Gürcistan, Hollanda, Güney Afrika, İsveç’tir” diye konuştu.
Türkiye’de güzellik koleji açacağını söyleyen Malekzadeh, “Türkiye estetikte büyük bir potansiyele sahip ama ne yazık ki bu talebe cevap sınırlı. Sadece Türkiye'den değil dünyadan bahsediyoruz. Bu yüzden Türkiye'de bir güzellik koleji açmaya ve tüm güzel ve yeni yöntemleri dünyaya sunmaya karar verdik. Buranın açılışına yurt dışından da çok sayıda ünlü simanın geleceğini şimdiden müjdeleyebilirim. Unutmayın ki ben iyi bir estetik kaşifim ve her gün yeni bir teknik sunuyorum. Bunun için özel bir eğitim kurumu gerekiyor. Benim hayata bakışımda her konuda yenilik ve estetik duruş önemlidir. Estetik alanında bakış açısını değiştirmeye ihtiyaç vardı. Bana müracaat eden insanlarda bu mutluluğu görmek bana keyif veriyor” şeklinde konuştu.
"7 milyar farklı anatomimiz var"
Bedeni ve güzelliği yeniden tasarladıklarını anlatan Malekzadeh “Herkese estetik yapabilir ancak herkes eşit değildir ve 7 milyar farklı anatomimiz var. Bunların yüzde 29'undan fazlası spesifik ve yüzde 3'ten azı nadir. İşte biz bu yüzde 3’lük kesimle uğraşıyoruz. Picasso Tekniği, yüz tasarımıdır bu sebeple diğer teknik ve yöntemlerle kıyaslanamaz. Birbirine benzeyen iki arabayı herhangi bir marka ile karşılaştırabilirsiniz ama Mars bir arabaya benzetilemez. Biz bedeninizi ve güzelliğinizi yeniden tasarlıyoruz. En iyi coğrafi konuma sahip, ancak iç tasarımı olmayan güzel bir ev hayal edin. Yarının dünyasının tasarıma ihtiyacı var ve çekicilik hiçbir durumda önemli değil. Siz siyah ya da beyaz, eşsiz bir güzellik değilsiniz” ifadelerini kullandı.

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