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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı

İHA

Osmaniye’de protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı

Osmaniye Valiliği tarafından düzenlenen program kapsamında bir araya gelen protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı.
Osmaniye Valiliğince Cumhuriyet Meydanı’nda bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Erdinç Yılmaz ve kent protokolü vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı. Vali Yılmaz, "Bu bayramda da korona virüs tedbirlerini elden bırakmayalım. Mutlaka maskemizi takalım, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Ayrıca bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki, 18 yaşın üzerindeki bütün Osmaniyeli hemşerilerim aşılarını, bütün sağlık birimlerimizde randevusuz olarak yaptırabilirler. Korona virüsle mücadelede aşı çok önemli. Şunu çok iyi biliyoruz ki korona virüsten kurtulmamızın yolu, birincisi tedbirlere hassasiyetle uymak ikincisi de aşımızı yaptırmaktır" dedi.
Yılmaz, "Bildiğiniz üzere normalleşme sürecinde şehirlerarası kısıtlama kaldırıldı. Şehirlerarası ve şehir içi yolculuklarda trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik kurallarına her zaman dikkat etmeliyiz ama bayram tatili yoğunluğunda trafik kurallarına hassasiyetle uyalım. Biz devlet olarak, ülke olarak trafikte de daha iyiye gidiyoruz, inşallah bu yıl da trafik kurallarına daha çok uyulduğu, trafik kazalarının daha az olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bayramımızın hüzne dönmemesi için hepimizin trafik kurallarına uymaya azami derecede gayret göstermesi gerekiyor. Bütün Osmaniyeli hemşerilerime trafik kurallarına mutlaka uyalım çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.
Bayramlaşma programına Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya ve Baha Ünlü, 25. ve 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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