Kafası cam kavanoza sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Osmaniye’de kafası cam kavanoza sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Osmaniye Belediyesi Kademe Amirliği Bakım ve Onarım Atölyesinde görevli bir personel çöp konteynerinin arkasında yavru bir kedinin başının cam kavanoza sıkıştığını gördü. Kedinin kendi çabaları ile kurtulamayacağını anlayan personel, kediyi bulunduğu yerden alarak itfaiye müdürlüğüne götürdü. Kedinin zarar görmemesi için önce kavanozu bantla saran ekipler, ardından bir çekiç yardımıyla kavanozu kırdı. Kırılan cam titizlikle kedinin kafasından çıkartıldı. Daha sonra yavru kedinin kendine gelmesi için ekipler tarafından kedinin vücuduna su tutuldu. Cam kavanozdan kurtulan kedi saniyeler içerisinde kaçarak uzaklaştı.

İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin ise vatandaşlık görevini yerine getiren görevli personele teşekkür etti.

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