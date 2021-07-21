Osmaniye'de orman yangını (2)

'YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Osmaniye'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Osmaniye yangınını ekiplerimiz kontrol altına aldı, soğutma çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Ormanın kahramanlarına teşekkürler" ifadelerine yer verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez Efendi ERKAYIRAN
2021-07-21 18:43:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.