Osmaniye'de orman yangını (2)

Rize için çok kritik uyarılar!

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'YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Osmaniye'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Osmaniye yangınını ekiplerimiz kontrol altına aldı, soğutma çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Ormanın kahramanlarına teşekkürler" ifadelerine yer verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez Efendi ERKAYIRAN

2021-07-21 18:43:20



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