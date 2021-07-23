Hatay'da, cinayetten aranan şüpheli Osmaniye´de yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)HATAY´ın Dörtyol ilçesinde husumetlisi B.E.´yi tüfekle öldürüp kaçan Y.G., Osmaniye´de saklandığı evde yakalandı.
Olay, 22 Temmuz günü Hatay´ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi. Y.G., husumetli olduğu B.E.´yi tüfekle vurarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından B.E.´yi Dörtyol Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Tedavi altına alınan B.E., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Y.G.´nin Osmaniye´de olduğu bilgisine ulaştı. Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Y.G.´yi saklandığı evde yakaladı.
Y.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-07-23 10:35:09
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