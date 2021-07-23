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Osmaniye’de orman yangını büyümeden söndürüldü

İHA

Osmaniye’de orman yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Düziçi ilçesi Çerçioğlu Mahallesi Aslantaş Barajı mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Düziçi İlçe Orman İşletme Şefliğine bildirdi. Yangın bölgesine gelen ekipler kısa süre içerisinde yangına karadan müdahale etti. Havadan da helikopterin müdahalede bulunduğu yangın büyümeden söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının başlatıldığı yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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