Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yolda yaya şekilde yürüyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli Topraktepe köyü yolunda meydana geldi. Köy yolunda yaya şekilde yürüyen 81 yaşındaki Hacı Ahmet Yozcu henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kanlar içerisinde yerde kalan yaşlı adam ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hacı Ahmet Yozcu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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