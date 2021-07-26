Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem (2)



3 SAAT SONRA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Osmaniye´nin Düziçi ilçesinde saat 20.57'de Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde depremden 3 saat sonda 4.2 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Osmaniye´nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 23.55´te meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3, merkez üssünü ise Düziçi'nin Ellek Mahallesi olarak açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Düziçi DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)

2021-07-26 00:15:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.