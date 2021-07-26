Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 23.55'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem ilk gelen bilgilere göre hafif şekilde hissedildi.

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