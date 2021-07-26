Çalıntı malzeme karşılığı uyuşturucu satan şüphelinin evine operasyon

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de çalıntı malzeme karşılığında uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Evde arama yapan polis, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, çalıntı malzeme karşılığında uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgi alınan O.F.´nin adresine baskın düzenledi. Yapılan aramada, hassas terazi, sikke olduğu değerlendirilen 107 madeni para, 7 matkap, 3 spiral, 4 motosiklet aküsü, 7 otomobil teybi, 3 ışıldak, 2 cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' ile hırsızlık suçlarından tahkikat düzenlenen O.F.´nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-07-26 11:11:29
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