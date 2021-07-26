Art arda deprem olan ilçede halk geceyi sokakta geçirdi 3.4 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem olan Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde halk korkudan evlerine giremedi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3.4 ve 4.2 büyüklüğünde art arda meydana gelen depremlerle sarsılan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 20.57’de merkez üssü Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 23.55’te yine merkez üssü Düziçi ilçesi Ellek beldesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Her iki depremde de can ve mal kaybı yaşanmazken, sarsıntılar halk arasında paniğe neden oldu.

Tekrar deprem olur endişesi taşıyan vatandaşlar ise geceyi sokakta geçirdi. Vatandaşlar çok korktukları için evlerine giremediklerini ve geceyi sokakta geçirdiklerini anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.