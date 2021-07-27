Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde, Cemalpaşa Mahallesinde bulunan Sülemiş Çamlığı içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine Kadirli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle ormanlık alanda çıkan örtü yangını ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

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