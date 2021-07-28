Osmaniye’de korona virüs denetimi

Osmaniye'de korona virüsle mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan Covid19 tablosunda yüzde 66 aşılama oranıyla sarı renkte gösterilen Osmaniye’de korona virüsle mücadele sürüyor. ‘Dinamik Denetim Modeli” kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlardan tedbirler konusunda dikkatli olunmasını istedi.

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Denetimlerimizi sürdürüyoruz. Maalesef ilimizde de artış devam ediyor. Bu artışı durdurmamız için tedbirlere çok daha sıkı uymamız ve aşılarımızı bir an önce olmamız gerekiyor. Aşılamada, hamdolsun, turuncu renkten sarı renge geçtik. İnşallah en kısa zamanda mavi renge geçelim. Korona virüsten kurtulmamız için tedbirleri asla elden bırakmamalıyız ve mutlaka aşımızı en kısa zamanda olmalıyız. 18 yaş ve üzerindeki bütün vatandaşlarımız, herhangi bir sağlık birimine giderek aşılarını yaptırabilirler. Vatandaşlarımız aşı yaptırmayı asla ihmal etmesinler” diye konuştu.

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