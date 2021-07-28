Osmaniye'de orman yangını (2)

KÖYLÜLER TRAKTÖRLERLE BÖLGEDEN TAŞINDI
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe köyü Tülüceler Mahallesi ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki bazı ev, bahçe ve tarlalara sıçradı. Köylerde yaşayanlar, panikle evlerini terk etti. Köylüler, traktörlerle bölgeden taşındı. Bu sırada bir evin ahırı, alevlerin arasında kaldı; inekleri ölenler ise feryat etti.
KARATEPE ARSLANTAŞ MİLLİ PARKI DA TEHLİKEDE
Öte yandan alevlerin ilerlemesi halinde açık hava müzesinin bulunduğu Karatepe Arslantaş Milli Parkı'nın da tehlikede olduğu belirtildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2021-07-28 16:45:27
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