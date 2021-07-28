Osmaniye'de orman yangını (3)

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2 KÖYDE DE YANGIN ÇIKTI

Osmaniye'de Kadirli ilçesinin ardından merkeze bağlı köylerden Dereobası ve Karacalar sınırı arasındaki ormanlık alanda da saat 17.00 sıralarında yangın başladı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. İbrahim EMÜLMehmet SOYER/OSMANİYE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli İbrahim EMÜL -Mehmet SOYER

2021-07-28 17:40:26



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