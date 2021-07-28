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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de ikinci orman yangını

İHA

Osmaniye'de ikinci orman yangını

Osmaniye merkeze bağlı Dereobası köyünde bir orman yangını daha çıktı.

Merkeze bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın devam ediyor.

Bu arada, Osmaniye'nin Sakızgediği mevkisinde de bir orman yangını çıktığı bildirildi. Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmaları da devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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