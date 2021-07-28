Osmaniye’de anız yangın korkuttu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’de bir tarlada çıkan anız yangını bölgedeki konutlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın, Merkez ilçesi Yaverpaşa Mahallesi’nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tarla içerisinde anız yangınını gören vatandaşlar, alevlerin bölgeye yakın olan konutlara sıçramasından korktu. Bunun üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın mahalline kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yangın konutlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.