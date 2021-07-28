Osmaniye’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Karatepe, Bozkuyu ve Kazmaca köyleri civarında çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle çevre köyler boşaltıldı. Çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve itfaiyenin müdahale ettiği yangında geniş çaplı güvenlik önlemi de alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.