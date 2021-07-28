Osmaniye'de orman yangını (5)

HAVADAN MÜDAHELEYE ARA VERİLDİ
Osmaniye'de merkeze bağlı Dereobası ve Kadirli ilçesindeki orman yangınları devam ederken, havanın kararması nedeniyle havadan yapılan müdahaleye ara verildi. Ekipler, söndürme çalışmalarına karadan devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2021-07-28 21:36:20
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