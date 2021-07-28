Osmaniye'de orman yangını (5)

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HAVADAN MÜDAHELEYE ARA VERİLDİ

Osmaniye'de merkeze bağlı Dereobası ve Kadirli ilçesindeki orman yangınları devam ederken, havanın kararması nedeniyle havadan yapılan müdahaleye ara verildi. Ekipler, söndürme çalışmalarına karadan devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2021-07-28 21:36:20



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