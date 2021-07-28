Osmaniye’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

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Osmaniye’nin Kadir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kadirli ilçesi Karatepe Bozkuyu ve Kazmaca köyleri civarında orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, çıkan orman yangını rüzgarı etkisiyle geniş bir alana yayılarak büyüdü. Yangın bölgesinde bulunan çevre köyler yetkiler tarafından tahliye edildi. Bölgeye itfaiye ile çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını müdahalesi devam ediyor.

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