Osmaniye'de orman yangını (6)

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DEREOBASI YANGINIYLA İGİLİ 6 GÖZALTI

Osmaniye merkeze bağlı Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi. Kundaklama şüphesi üzerine de 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bölgede çalışma başlatan güvenlik güçlerince ormanı yaktıkları şüphesiyle 3 kişi, Seyir Tepe mevkiinde, 3 kişi de Fakıuşağı Mahallesi'nde gözaltına aldı. Öte yandan Kadirli ilçesindeki yangını kontrol altına almak için çalışmaların gece boyu devam ettiği belirtildi. İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-07-29 01:10:51



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