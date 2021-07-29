Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (2)

KONTROL ALTINDA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda, dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, 21 saatin ardından kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı. Kadirli'nin yanı sıra merkeze bağlı Dereobası köyünde de soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, yüzlerce ağacın kül olduğu görüldü.
Öte yandan Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangınını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Yusuf KANTARLI-Efendi ERKAYIRAN
2021-07-29 10:28:44
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