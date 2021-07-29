Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (3)



VALİDEN YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, dün saat 17.00 sıralarında Dereobası köyü Dombulu mevkisinde başlayan ve 9 saatte kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlanan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz, çalışmalar hakkında Orman İşletme Müdürü İsmail Dilek'ten bilgi aldı. Bölgedeki kontrol ve denetimlerin artırılması yönünde jandarma görevlilerine talimat veren Yılmaz, "Yangın neden kaynaklanabilir, dışarıdan herhangi bir sabotaj ihtimaline karşı alana kim giriyor, kim çıkıyor; elimizden geldiğince imkanlarımız ölçüsünde çalışma yapalım. Özellikle alanda çalışmalarımızı yoğunlaştıralım" dedi.

25 HEKTAR KIZILÇAM ALANI ZARAR GÖRDÜ

Vali Yılmaz, yangın sonrası zarar gören 25 hektar kızılçam örtüsü alanıyla ilgili de hemen ağaçlandırma çalışmalarına başlanılmasını istedi. Yılmaz, bölgeye özellikle zeytin ağaçlarının dikilmesi yönünde talimat verip, "Bu konuda çalışmalarımızı yapalım. Hem yangına dayanıklı hem meyvesinden insanlarımız faydalanır. Çok daha iyi olur. Çam ağacı çok çabuk yanan bir ağaç" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-07-29 12:09:22



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