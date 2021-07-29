Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (3)



ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanı dün saran ve 21 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan alevler, bazı bölgelerde yeniden yükseldi. Bölgede bulunan ekiplerin yangına müdahaleye devam ettiği belirtildi. Geceden bu yana yangına müdahale eden bazı orman işçilerinin, ağaçların arasında dinlendiği de görüldü.

Öte yandan bölgede alevlerin tehdidindeki bazı köylerde evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2021-07-29 13:23:53



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