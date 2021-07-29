Camiden kablo hırsızlığı kamerada



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de camiden kablo çalan hırsızlık şüphelisi M.C.G. (22), yakalandı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 16-23 Temmuz tarihleri arasında üç farklı adresteki cami ve evlerden, 6 tam altın, 2 çeyrek altın ve klimalara ait bakır kabloların çalınması ihbarı ile ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan M.C.G. olduğunu belirledi. Camideki hırsızlık anları güvenlik kamerasınca anbean kaydedilen M.C.G., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla saklandığı boş metruk binada gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.G. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-07-29 13:35:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.