Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (4)

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GÖZALTINDAKİ 3 KİŞİ DAHA ÖNCE TARLA AÇMAK İÇİN ORMAN YAKMIŞ

Osmaniye'nin Dereobası köyü Dombulu mevkisinde 9 saatte söndürülen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu süren 40 yaşlarındaki 3 şüphelinin ise daha önce tarla açmak suçundan haklarında işlem yapıldığı ortaya çıktı. İsimleri açıklanmayan şüphelilerin ifadelerinin ardından adliye sevk edildiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrnahim EMÜL

2021-07-29 14:37:04



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