Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 12 kişi yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de 20 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen 12 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 14-24 Temmuz tarihleri arasında kent merkezinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin G.Ç. (33), D.A. (31), Ö.A. (26), A.D. (26), T.G. (21), S.D.C. (20), S.A. (33), M.S. (28), Ö.K. (18), M.D. (15), M.C.G. (15) ve İ.G. (16) olduğunu tespit etti.
Şüpheliler, evlerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılana aramalarda, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda ziynet eşyası, cep telefonu ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-07-30 12:20:27
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