Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (2)

HAVADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kazmacalı, Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının hızı, 3'üncü günde kesilmesine rağmen yangın henüz kontrol altına alınamadı. Ormanlık alanda belli noktalarda alevler yükselmeye devam ederken ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Özellikle yangın bölgesinin yakınındaki Aslantaş Barajı´ndan su alan helikopterler sürekli olarak alevlerin yükseldiği bölge su bırakıyor. Öte yandan yangının büyümesine neden olan rüzgarın gün içinde hızı artmaya devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Can ÇELİKEfendi ERKAYIRANYaşan Can SERİNTÜRK
2021-07-30 13:55:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.