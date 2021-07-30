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Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (2)

DHA

Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (2)


HAVADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kazmacalı, Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının hızı, 3'üncü günde kesilmesine rağmen yangın henüz kontrol altına alınamadı. Ormanlık alanda belli noktalarda alevler yükselmeye devam ederken ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Özellikle yangın bölgesinin yakınındaki Aslantaş Barajı´ndan su alan helikopterler sürekli olarak alevlerin yükseldiği bölge su bırakıyor. Öte yandan yangının büyümesine neden olan rüzgarın gün içinde hızı artmaya devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Can ÇELİKEfendi ERKAYIRANYaşan Can SERİNTÜRK
2021-07-30 13:55:33

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