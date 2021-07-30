Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (3)



22 TONLUK EKSKAVATÖR YANDI

Osmaniye´nin Kadirli ilçesindeki yangın, 3´üncü günde de devam ederken, alevleri kontrol altına almak için hem karadan hem de havadan müdahale sürüyor. Havadan müdahale, helikopterlerle devam ederken, karadan ise iş makineleri, itfaiye araçları ve arazözlerle destek veriliyor. İlçede yangına müdahale edilen araçlardan biri de yandı. Kadirli Belediyesi´ne ait olan ve destek için bölgeye gönderilen 22 tonluk ekskavatörün yangının ilk günü müdahale sırasında alev aldığı belirtildi. Ekskavatörün operatörünün ise son anda araçtan atlayıp, kendisini kurtardığı, alevlerin sardığı iş makinesinin de kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Can ÇELİKEfendi ERKAYIRANYaşan Can SERİNTÜRK

2021-07-30 16:11:08



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