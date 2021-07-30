Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (5)

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4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Osmaniye'nin Dereobası köyü Dombulu mevkisindeki yangınla ilgili dün 5 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce tarla açmak suçundan haklarında işlem yapılan şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrnahim EMÜL

2021-07-30 18:33:40



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