Osmaniye’deki orman yangınının ilerlemesi durduruldu Çalışmaların devam ettiği yangın bölgesinde yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi

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Osmaniye merkez Kazmaca köyünde 4 gün önce başlayan orman yangınının ilerlemesi durduruldu. Çalışmaların devam ettiği yangın bölgesinde yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Osmaniye’nin Kazmaca ve Karatepe köylerinde 4 gün önce başlayan orman yangınının ilerlemesi durduruldu. Rüzgarın etkisiyle farklı noktalarda çıkan yangınlara karadan ekiplerin havadan helikopterlerin seri müdahalesiyle söndürülmeye devam ediyor. Büyük bir alana yayılan yangında ekipler farklı alanlarda çalışmalarını sürdürürken yangının korkunç boyutu ise drone ile havadan görüntülendi. Çam ağaçlarının yanarak tamamen küle döndüğü yangında havadan çekilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye’deki yangından etkilenen alanların “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini bildirdi.

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