Osmaniye´de KPSS'ye girecekleri okula polis yetiştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye´de KPSS'ye girecekleri okula polis yetiştirdi

DHA

Osmaniye´de KPSS'ye girecekleri okula polis yetiştirdi


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE´de kimliği yerine sürücü belgesini yanına alan ve giriş evrakını kaybetmesi nedeniyle Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan 2 adayın yardımına polis ekipleri koştu.
Polis ekipleri, 2021 KPSS Alan Bilgisi Sınavları'na geç kalan adayları yetiştirmek için seferber oldu.
Adaylardan Gizem Çapar (19), yanlışlıkla kimliği yerine sürücü belgesini yanına alıp sınav merkezine gitti. Girişte durumu fark eden aday, polis memurlarından yardım istedi. Ekipler, Çapar'ı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine ulaştırarak kimliğini alıp tekrar sınav yeri olan Rahime Hatun Mahallesi Şehit Ali Alkan Cebeli Bereket Ortaokulu'na götürdü.
Diğer yandan sınav giriş evrakını kaybettiğini söyleyen Pelin Üstüner (20) de polis merkezinden yardım istedi. Ekipler, sınav giriş belgesi temin edilen aday Pelin Üstüner´i sınav yeri olan adil Karagöz Anadolu Lisesi´ne ulaştırılarak zamanında sınava girmesini sağladı.
Her iki aday da, yardımları için polise teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-08-01 15:16:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye’de 14 kişilik minibüsten 20’si kaçak 28 mülteci çıktı
YEREL HABERLER Osmaniye’de 14 kişilik minibüsten 20’si kaçak 28 ...
Bakan Yanık, Adana ve Osmaniye'deki yangın bölgelerinde
YEREL HABERLER Bakan Yanık, Adana ve Osmaniye'deki yangın ...
Bakan Yanık: "Kayıpları telafi edeceğiz" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'deki yangında zarar gören evlerde incelemelerde bulunarak ev sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti “Vatandaşımızın telef olan hayvanı varsa onların bedelleri ev eşyaları için ödenekleri çıkardık” “Hasar durumları belirlendikten sonra tam hasarlı konutların da çok hızlıca yapımı sağlanacak” “Can kaybı olmaması bizim için önemlidir”
YEREL HABERLER Bakan Yanık: "Kayıpları telafi edeceğiz" Aile ve ...
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Osmaniye’deki yangın kontrol altına alındı” “Osmaniye'mizdeki tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmamasıdır” Çelik, yangında zarar gören evlerde incelemelerde bulunarak ev sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik: “Osmaniye’deki yangın kontrol ...
Kadirli'deki orman yangını kısmen kontrol altında (2)
YEREL HABERLER Kadirli'deki orman yangını kısmen kontrol altında (2)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Osmaniye’deki yangın söndürüldü"
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Osmaniye’deki yangın ...
Yangında kilerleri yanan aile teselliyi alevlerin evlerine ulaşmamasında buldu Sağlamer ailesi: “Evimiz yanmadı çok şükür başımızı sokacak bir yerimiz var”
YEREL HABERLER Yangında kilerleri yanan aile teselliyi alevlerin ...
Osmaniye’deki orman yangınının ilerlemesi durduruldu Çalışmaların devam ettiği yangın bölgesinde yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Osmaniye’deki orman yangınının ilerlemesi ...
Kadirli´deki orman yangını kısmen kontrol altında/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kadirli´deki orman yangını kısmen kontrol altında/ Ek ...
Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler Şanlıurfalı itfaiye erlerinden duygulandıran hareket
YEREL HABERLER Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su ...
Kadirli´deki orman yangını kısmen kontrol altında
YEREL HABERLER Kadirli´deki orman yangını kısmen kontrol altında
14 kişilik minibüsten 20'si kaçak, 28 Suriyeli çıktı
YEREL HABERLER 14 kişilik minibüsten 20'si kaçak, 28 Suriyeli çıktı
Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (5)
YEREL HABERLER Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı ...
Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (4)
YEREL HABERLER Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı ...
Yangın mağduru vatandaş İyi Partili Önşen'i yanan evine almadı Osmaniye'de bir vatandaş, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'in yanan evine girmesine izin vermeyip, “Benim evime girmeyin lütfen, sizin benim için yapacağınız bir şey yok” diyerek tepki gösterdi
YEREL HABERLER Yangın mağduru vatandaş İyi Partili Önşen'i yanan ...
Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (3)
YEREL HABERLER Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı ...
Orman yangında evi yanan kadın: "Canımızı zor kurtardık"
YEREL HABERLER Orman yangında evi yanan kadın: "Canımızı zor ...
Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (2)
YEREL HABERLER Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı ...
Yangında yaralanan hayvanlara tedavi
YEREL HABERLER Yangında yaralanan hayvanlara tedavi
Osmaniye’deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı Farklı noktalarda devam eden yangın söndürme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Osmaniye’deki orman yangını kısmen kontrol altına ...
Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 12 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 12 kişi yakalandı
Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı ...