Osmaniye’nin Kazmaca köyü ve Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan orman yangınlarında AFAD gönüllüleri yardım çağrısına cevapsız kalmadı.

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yapılan yardımlar kapsamında AFAD gönüllüleri, yapılan çağrı üzerine Kazmaca köyü ve Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan orman yangınlarında mücadele etti. Yangın Koordinasyon Merkezi’nde öncelikle çöpleri toplamakla işe koyulan gönüllüler ardından hem kendilerinin getirdikleri hem de vatandaşların gönderdikleri yardımları, yangın söndürmede görevli personellere ve yangından olumsuz etkilenen ailelere ulaştırdılar. Ayrıca gönüllüler araç temini, çadır kurulumu, yanık kremi ve ilaç temini gibi konularda da destek sağladılar.

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, "Tüm AFAD gönüllülerimize ve yardımda bulunan veya bulunmak isteyen tüm vatandaşlarımıza en içten duygularımızla teşekkür ederiz. Osmaniye AFAD gönüllülerimizin yangın bölgesinde yaptıkları işler çok güzel ve büyük işlerdi. Her birinin emeğine ve yüreğine sağlık” dedi.

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