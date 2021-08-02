Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (4)

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OSMANİYE'DEKİ BABA EVİNDE YAS

Antalya'da boğularak öldürülüp, cesedi 5 parçaya ayrılan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evi acı haberle yasa boğuldu. Genç kızın vahşice öldürüldüğünü duyan yakınları, baba Mustafa Haytaoğlu'nun 3 dönemdir muhtarlığını yaptığı Derviş Paşa Mahallesi'ndeki evine akın etti. 2'si erkek 4 çocuk babası olan muhtar Mustafa ile anne Nezide Haytaoğlu'nun Antalya'da olduğunu belirten yakınları, genç kızın cenazenin Kadirli´de toprağa verileceğini söyledi.Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye), (DHA)

FOTOĞRAFL DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2021-08-02 13:54:30



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