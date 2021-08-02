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Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (5)

DHA

Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (5)


KADINLARIN SESİ OLMAK İSTERKEN KADIN CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ
Antalya´da öldürülen gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul eden halası Mine Haytaoğlu, Azra'nın kadına şiddetle mücadele ettiğini söyledi. Azra'nın gazetecilik bölümünü kadınların sesi olmak için seçtiğini belirten Haytaoğlu, şunları söyledi:
"Azra, daha körpecik gonca güldü. Kadına şiddetle mücadele ediyordu. Kadınların haklarını korumak için gazetecilik bölümünü seçti. Babası öğretmen olmasını istiyordu. Ancak o kadınların sesi olmak için dili, yüreği olmak için bu bölümü seçti. Ciğerimizi yakanların ciğeri yansın. Allah onlara kahretsin. En ağır cezayı versinler."Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye), (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2021-08-02 14:17:45

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