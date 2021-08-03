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Osmaniye’de bin 500 hektar ormanlık alan küle döndü 620 personel ve 202 araçla yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alınan yangında yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi

İHA

Osmaniye’de bin 500 hektar ormanlık alan küle döndü 620 personel ve 202 araçla yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alınan yangında yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi

Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz’da başlayan orman yangınında yaklaşık bin 500 hektar alan yanarak küle döndü. 620 personel ve 202 araçla yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alınan yangında yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi.
Merkeze bağlı Kazmaca köyü Meydan Mahallesi’nde 28 Temmuz günü saat 15.15’te başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 kilometrelik bir alana yayıldı. Yerleşim yerini tehdit eden alevlere karşılık merkeze bağlı Kazmaca ve Sarpınağzı köyleri başta olmak üzere Kadirli ilçesi Karatepe köyüne bağlı birçok mahalle de tedbir amaçlı boşaltıldı. 2 uçak, 4 helikopter, 149 adet arazöz ve su tankı, 47 adet iş makinesi ile toplamda 202 adet araçla 620 personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alındı. Yaklaşık bin 500 hektar ormanlık alanın küle döndüğü yangında bazı ev ve ahırlar ile hayvanlar da zarar gördü.
Geniş bir alana yayılarak büyüyen yangında yanan alanların bir kısmı drone ile havadan görüntülendi. Yanan ağaçlardan geriye sadece küllerin kaldığı ve birçok alanın yangından etkilendiği görüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangından etkilenen vatandaşlarında yaraları sarılmaya başlandı.

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