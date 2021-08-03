Osmaniye’de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Osmaniye Valiliği, mesire ve piknik alanları dışındaki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde ülke genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik hava şartlarının oluşması beklendiğinden özelikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak ile anız ve benzeri bitki örtüsü yaktıkları, bu durumda hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot/çalılık miktarının artmasına bağlı olarak yangınların, dikkatsizlik ve tedbirsizlik, cam kırıkları, yıldırım düşmesi, elektrik tellerinin kopması, elektrik kaçağı ve diğer nedenlerden kaynaklandığı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yangınların artış gösterdiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde son günlerde büyük çapta orman yangınları meydana geldiği görülmüştür. Önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle yangınların artabileceği değerlendirilerek mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire ve piknik alanları dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" denildi.

Bu kapsamda vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve ormanların yangınlardan korunması için gereken hassasiyetin gösterilmesini, ormanlık alanlara giriş yapanlara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi gereğince "Emre Aykırı Davranış"tan idari işlem uygulanacağı kaydedildi.

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