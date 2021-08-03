Osmaniye´de 7 kaçak göçmen yakalandı

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´nin Bahçe ilçesinde, arazide yürüyerek ilerleyen 7 Afgan kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Temmuz'da, ilçede göçmen kaçakçılığına yönelik uygulama yapıldı. Bu kapsamda arazide yürüyerek ilerleyen 7 kişi durduruldu. Afganistan uyruklu olduğu belirlenen kaçak göçmenlerin, Türkiye´ye Van üzerinden yasa dışı yollarla girdikleri ve kimlik belgelerinin olmadığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-08-03 15:45:20
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