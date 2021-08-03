Osmaniye´de 7 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da bir yangın daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´nin Bahçe ilçesinde, arazide yürüyerek ilerleyen 7 Afgan kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Temmuz'da, ilçede göçmen kaçakçılığına yönelik uygulama yapıldı. Bu kapsamda arazide yürüyerek ilerleyen 7 kişi durduruldu. Afganistan uyruklu olduğu belirlenen kaçak göçmenlerin, Türkiye´ye Van üzerinden yasa dışı yollarla girdikleri ve kimlik belgelerinin olmadığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-08-03 15:45:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.